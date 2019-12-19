Прямой эфир

Санта-Клаус готовится к очередному кругосветному путешествию

19 декабря 2019 14:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Лапландии установилась по-настоящему зимняя погода. Этим не преминули воспользоваться тысячи туристов, наводнившие родину Санта-Клауса. Именно здесь можно целиком и полностью погрузиться в атмосферу праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Санта-Клаус готовится к очередному кругосветному путешествию-1

До Рождества остались считанные дни, и в маленьких домиках кипит работа: эльфы сортируют письма, упаковывают подарки и готовят сани волшебника к длительной поездке.

Санта-Клаус готовится к очередному кругосветному путешествию-4

Ежегодно в резиденцию Санты поступает до полумиллиона посланий, и на каждое нужно ответить. Когда подарки будут упакованы в мешок, Санта погрузит его в сани и отправится в кругосветное путешествие.

Санта-Клаус готовится к очередному кругосветному путешествию-7

Санта-Клаус готовится к очередному кругосветному путешествию-9

# Новый год # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
20 фур столкнулись на трассе в Пенсильвании
19 декабря 2019 14:07

20 фур столкнулись на трассе в Пенсильвании

Число пострадавших во время пожара в Барселоне увеличилось до 26
19 декабря 2019 14:06

Число пострадавших во время пожара в Барселоне увеличилось до 26

В центре Барселоны горит жилой дом: не менее 18 человек пострадали
19 декабря 2019 11:40

В центре Барселоны горит жилой дом: не менее 18 человек пострадали