Санта-Клаус готовится к очередному кругосветному путешествию

В Лапландии установилась по-настоящему зимняя погода. Этим не преминули воспользоваться тысячи туристов, наводнившие родину Санта-Клауса. Именно здесь можно целиком и полностью погрузиться в атмосферу праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До Рождества остались считанные дни, и в маленьких домиках кипит работа: эльфы сортируют письма, упаковывают подарки и готовят сани волшебника к длительной поездке.