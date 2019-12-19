Число пострадавших во время пожара в Барселоне увеличилось до 26

Новости Испании. Число пострадавших в результате пожара у храма Саграда Фамилия в Барселоне увеличилось до 26. Люди, получившие ожоги и другие травмы, доставлены в больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Некоторым медики оказали помощь на месте.