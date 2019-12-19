Прямой эфир

Число пострадавших во время пожара в Барселоне увеличилось до 26

19 декабря 2019 14:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Испании. Число пострадавших в результате пожара у храма Саграда Фамилия в Барселоне увеличилось до 26. Люди, получившие ожоги и другие травмы, доставлены в больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Некоторым медики оказали помощь на месте.

Число пострадавших во время пожара в Барселоне увеличилось до 26-1

Пожарные продолжают борьбу с огненной стихией. Участие в операции принимают 12 расчетов и спецтехника. Чтобы облегчить работу специалистов, пришлось перекрыть несколько улиц.

Число пострадавших во время пожара в Барселоне увеличилось до 26-4

Пожар на первом этаже жилого дома вспыхнул ночью и стал быстро распространяться. Жильцы дома были эвакуированы. Причины инцидента пока неизвестны.

# Пожар # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В центре Барселоны горит жилой дом: не менее 18 человек пострадали
19 декабря 2019 11:40

В центре Барселоны горит жилой дом: не менее 18 человек пострадали

Из-за лесных пожаров в австралийском штате Новый Южный Уэльс ввели режим ЧП
19 декабря 2019 11:38

Из-за лесных пожаров в австралийском штате Новый Южный Уэльс ввели режим ЧП

В Бразилии задержали организаторов собачьих боёв
19 декабря 2019 09:09

В Бразилии задержали организаторов собачьих боёв