20 фур столкнулись на трассе в Пенсильвании

Новости США. Массовое ДТП. На трассе в американской Пенсильвании столкнулись около 20 фур. По предварительным данным, в результате аварии погиб один человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Массовое ДТП. На трассе в американской Пенсильвании столкнулись около 20 фур. По предварительным данным, в результате аварии погиб один человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С места происшествия медики госпитализировали 30 пострадавших. По словам врачей, травмы не угрожают жизни пациентов.
Причиной такого масштабного инцидента стал снежный шквал. Видимость на дороге была практически нулевой. Водители не успевали затормозить и врезались в уже столкнувшиеся машины. В течение нескольких часов движение по магистрали было перекрыто.