20 фур столкнулись на трассе в Пенсильвании

Новости США. Массовое ДТП. На трассе в американской Пенсильвании столкнулись около 20 фур. По предварительным данным, в результате аварии погиб один человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С места происшествия медики госпитализировали 30 пострадавших. По словам врачей, травмы не угрожают жизни пациентов.