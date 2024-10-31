Республиканская партия США подала десятки исков о нарушениях в ходе досрочного голосования

Пока поствыборные конфликты будоражат Грузию, на другой стороне Атлантики, в Соединенных Штатах, ситуация только начинает накаляться. В преддверии дня икс на досрочном голосовании по традиции всплывают явные нарушения, которые становятся только масштабнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Республиканская партия инициировала десятки судебных исков, требуя усилить контроль над нестандартными формами голосования. Примечательно, что все прошения были поданы в колеблющихся штатах, которые могут решить судьбу американского государства. Но в ответ демократы продолжают плутовать и подают иски с целью продлить сроки регистрации избирателей и смягчить требования к идентификации на участках.

Однако никакие решения избиркомов не мешают политикам жонглировать голосами. Например, в Неваде и Техасе электронные машины меняли кандидата с Трампа на Харрис, а в Орегоне и Вашингтоне и вовсе подожгли ящики для бюллетеней.