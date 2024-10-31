Республиканская партия США подала десятки исков о нарушениях в ходе досрочного голосования
Пока поствыборные конфликты будоражат Грузию, на другой стороне Атлантики, в Соединенных Штатах, ситуация только начинает накаляться. В преддверии дня икс на досрочном голосовании по традиции всплывают явные нарушения, которые становятся только масштабнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Республиканская партия инициировала десятки судебных исков, требуя усилить контроль над нестандартными формами голосования. Примечательно, что все прошения были поданы в колеблющихся штатах, которые могут решить судьбу американского государства. Но в ответ демократы продолжают плутовать и подают иски с целью продлить сроки регистрации избирателей и смягчить требования к идентификации на участках.
Однако никакие решения избиркомов не мешают политикам жонглировать голосами. Например, в Неваде и Техасе электронные машины меняли кандидата с Трампа на Харрис, а в Орегоне и Вашингтоне и вовсе подожгли ящики для бюллетеней.
Согласно оценкам, на выборах уже успели проголосовать около 60 миллионов американцев, тем не менее все ли они существуют, вопрос открытый. На прошлых выборах наблюдатели зафиксировали практически 2 миллиона мертвых душ, голосовавших по почте, так что мешает кандидатам воспользоваться такой системой в этот раз?