Проведенная по всей территории страны проверка не привела к существенному изменению ранее объявленных официальных подсчетов. Между тем прокуратура Грузии расследует около полусотни уголовных дел о нарушениях на выборах. Речь идет, в частности, о фальсификациях, несоблюдении тайны голосования и угрозах в адрес избирателей. Но, судя по всему, официальные разбирательства не особо волнуют европейских сторонников, пытающихся доказать свою правоту. Несмотря на следствие, глава государства Саломе Зурабишвили отказалась явиться на допрос даже в качестве свидетеля. Очевидно, приверженцы западного курса никак не могут принять волю народа, продолжая насаждать чуждые грузинскому обществу ценности.