Прямой эфир

Пересчёт голосов в Грузии подтвердил победу правящей партии «Грузинская мечта»

31 октября 2024 17:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Грузии, невзирая на окончание активной фазы электоральной кампании, горячие споры вокруг результатов голосования продолжают сотрясать общественность. После проведения выборочного пересчета бюллетеней Центральная избирательная комиссия подтвердила победу правящей партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пересчёт голосов в Грузии подтвердил победу правящей партии «Грузинская мечта»-2

Проведенная по всей территории страны проверка не привела к существенному изменению ранее объявленных официальных подсчетов. Между тем прокуратура Грузии расследует около полусотни уголовных дел о нарушениях на выборах. Речь идет, в частности, о фальсификациях, несоблюдении тайны голосования и угрозах в адрес избирателей. Но, судя по всему, официальные разбирательства не особо волнуют европейских сторонников, пытающихся доказать свою правоту. Несмотря на следствие, глава государства Саломе Зурабишвили отказалась явиться на допрос даже в качестве свидетеля. Очевидно, приверженцы западного курса никак не могут принять волю народа, продолжая насаждать чуждые грузинскому обществу ценности.

# Международная политика # Выборы

Другие новости рубрики

Все новости
FT: китайские санкции ударили по американскому поставщику дронов в Украину
31 октября 2024 14:44

FT: китайские санкции ударили по американскому поставщику дронов в Украину

Зеленский упрекнул Варшаву за отказ передать Киеву обещанные МиГ-29
31 октября 2024 14:03

Зеленский упрекнул Варшаву за отказ передать Киеву обещанные МиГ-29

Зеленский: ЕС ищет способ вернуть в Украину неработающих беженцев
31 октября 2024 13:27

Зеленский: ЕС ищет способ вернуть в Украину неработающих беженцев