В Грузии, невзирая на окончание активной фазы электоральной кампании, горячие споры вокруг результатов голосования продолжают сотрясать общественность. После проведения выборочного пересчета бюллетеней Центральная избирательная комиссия подтвердила победу правящей партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проведенная по всей территории страны проверка не привела к существенному изменению ранее объявленных официальных подсчетов. Между тем прокуратура Грузии расследует около полусотни уголовных дел о нарушениях на выборах. Речь идет, в частности, о фальсификациях, несоблюдении тайны голосования и угрозах в адрес избирателей. Но, судя по всему, официальные разбирательства не особо волнуют европейских сторонников, пытающихся доказать свою правоту. Несмотря на следствие, глава государства Саломе Зурабишвили отказалась явиться на допрос даже в качестве свидетеля. Очевидно, приверженцы западного курса никак не могут принять волю народа, продолжая насаждать чуждые грузинскому обществу ценности.