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Санду предложила создать центр по борьбе с «российской пропагандой»

29 мая 2023 11:15
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Президент Молдовы предложила создать центр по борьбе с «российской пропагандой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом глава государства заявила на брифинге.  

Санду предложила создать центр по борьбе с «российской пропагандой»-1

Предложение уже отправлено на утверждение парламента. По словам Майи Санду, организация будет защищать граждан от манипуляций и постоянных нападок. Как подчеркнула глава республики, необходимость нововведения продиктована временем. Якобы Москва информационно атакует Молдову, поэтому Кишинев вынужден уделить больше внимания информационной безопасности.  

# Международная политика # Майя Санду # Фотофакт

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