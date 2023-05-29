Санду предложила создать центр по борьбе с «российской пропагандой»

Президент Молдовы предложила создать центр по борьбе с «российской пропагандой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом глава государства заявила на брифинге.

Предложение уже отправлено на утверждение парламента. По словам Майи Санду, организация будет защищать граждан от манипуляций и постоянных нападок. Как подчеркнула глава республики, необходимость нововведения продиктована временем. Якобы Москва информационно атакует Молдову, поэтому Кишинев вынужден уделить больше внимания информационной безопасности.