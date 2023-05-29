В Косово силы НАТО блокировали подступы к зданиям муниципалитетов

Силы контингента НАТО в Косово блокировали подступы к зданиям муниципалитетов. У них с самого утра массово протестуют местные сербы. Они требуют отвода полиции и отзыва албанских мэров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наиболее напряженная обстановка в Звечане. Там толпа пыталась пробраться к зданию муниципалитета, но была остановлена правоохранителями. Как сообщил президент Сербии, в регионе грядет серьезное обострение ситуации. Вучич также подчеркнул, что виноват в происходящем косовский «премьер» Курти, который пытается стать региональным Зеленским.