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В Косово силы НАТО блокировали подступы к зданиям муниципалитетов

29 мая 2023 11:13
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Силы контингента НАТО в Косово блокировали подступы к зданиям муниципалитетов. У них с самого утра массово протестуют местные сербы. Они требуют отвода полиции и отзыва албанских мэров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Косово силы НАТО блокировали подступы к зданиям муниципалитетов-1

Наиболее напряженная обстановка в Звечане. Там толпа пыталась пробраться к зданию муниципалитета, но была остановлена правоохранителями. Как сообщил президент Сербии, в регионе грядет серьезное обострение ситуации. Вучич также подчеркнул, что виноват в происходящем косовский «премьер» Курти, который пытается стать региональным Зеленским.  

# Международная политика # Александр Вучич # Альбин Курти # Фотофакт

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