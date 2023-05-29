Крупнейшие в Европе учения ВВС стартовали в Скандинавии

Крупнейшие в Европе учения военно-воздушных сил стартовали в Скандинавии. Участие в них принимают около 3 тысяч военнослужащих из 14 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также в маневрах планируют задействовать 150 самолетов. В том числе многоцелевые истребители, связные и транспортные самолеты. Учения Arctic Challenge организуются с 2013 года в рамках сотрудничества Северных стран. В этот раз руководят тренировками ВВС Финляндии. Продлятся маневры до 9 июня.