Эрдоган намерен поговорить с Путиным и Байденом

Президент Турции Тайип Эрдоган собирается провести телефонные контакты с американским президентом Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калин, пишет РИА Новости.

Эрдоган одержал победу на президентских выборах в Турции во втором туре, заручившись поддержкой более 52% избирателей. Результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня.

Калин сообщил, что у президента очень плотный график и уже сегодня вечером запланирован разговор с американским лидером. Также планируется разговор с Путиным, добавил он.