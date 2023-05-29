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Эрдоган намерен поговорить с Путиным и Байденом

29 мая 2023 11:01
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Президент Турции Тайип Эрдоган собирается провести телефонные контакты с американским президентом Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калин, пишет РИА Новости.

Эрдоган одержал победу на президентских выборах в Турции во втором туре, заручившись поддержкой более 52% избирателей. Результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня.

Калин сообщил, что у президента очень плотный график и уже сегодня вечером запланирован разговор с американским лидером. Также планируется разговор с Путиным, добавил он.

# Международная политика # Реджеп Тайип Эрдоган # Джо Байден # Владимир Путин

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