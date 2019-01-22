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Власти Германии депортировали в страны ЕС рекордное количество нелегальных мигрантов в 2018 году

22 января 2019 06:17
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Новости Германии. Власти Германии в 2018 году депортировали в другие страны Евросоюза рекордное количество нелегальных мигрантов – без малого 9 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Германии депортировали в страны ЕС рекордное количество нелегальных мигрантов в 2018 году -1

Напомним, годом ранее эта цифра была существенно меньше. Основанием для подобных действий является Дублинское соглашение, по которому мигранты должны подавать ходатайства о получении убежища в той стране, где впервые пересекли границу Евросоюза. Почти в каждом третьем случае беженцев внутри Евросоюза депортируют в Италию. Отметим, население Германии увеличилось в общей сложности на полмиллиона человек из-за притока беженцев.

# Беженцы # Фотофакт

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