Власти Германии депортировали в страны ЕС рекордное количество нелегальных мигрантов в 2018 году

Новости Германии. Власти Германии в 2018 году депортировали в другие страны Евросоюза рекордное количество нелегальных мигрантов – без малого 9 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, годом ранее эта цифра была существенно меньше. Основанием для подобных действий является Дублинское соглашение, по которому мигранты должны подавать ходатайства о получении убежища в той стране, где впервые пересекли границу Евросоюза. Почти в каждом третьем случае беженцев внутри Евросоюза депортируют в Италию. Отметим, население Германии увеличилось в общей сложности на полмиллиона человек из-за притока беженцев.