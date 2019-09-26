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Самый длинный в мире мост построили в Китае

26 сентября 2019 07:30
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Новости Китая. Протяжённость двухъярусной конструкции более 16 километров. Строительство длилось 6 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Самый длинный в мире мост построили в Китае-1




Мост соединит туристический островной уезд Пинтань с материковой частью провинции Фуцзянь. Его верхний уровень отведён под скоростную шестиполосную автомобильную трассу, двигаться по которой можно будет со скоростью 100 километров в час.

Самый длинный в мире мост построили в Китае-3

Нижний уровень спроектирован для железнодорожного транспорта. Ожидается, что откроют мост для движения уже в 2020 году.

Самый длинный в мире мост построили в Китае-6

# Рекорды # Фотофакт

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