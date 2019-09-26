Самый длинный в мире мост построили в Китае

Новости Китая. Протяжённость двухъярусной конструкции более 16 километров. Строительство длилось 6 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.







Мост соединит туристический островной уезд Пинтань с материковой частью провинции Фуцзянь. Его верхний уровень отведён под скоростную шестиполосную автомобильную трассу, двигаться по которой можно будет со скоростью 100 километров в час.