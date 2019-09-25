В Барнауле самолёт совершил жёсткую посадку. Пострадали 23 человека

Новости России. В Барнауле у совершившего жёсткую посадку самолёта загорелась стойка шасси. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

В 21:21 по местному времени (17:21 по мск) Boeing 767-300 рейса «Камрань-Барнаул» совершил жёсткое приземление. Были эвакуированы 334 пассажира и 10 членов экипажа. В 21:40 пожар был потушен. Погибших нет.

По информации РИА Новости, за медпомощью обратились 23 человека, пятеро из них были госпитализированы. На месте происшествия работают медики и психологи.