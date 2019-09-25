В Австралии пчёлы облепили припаркованное авто

Новости Австралии. В австралийском городе Аделаида возник переполох: рой пчёл атаковал припаркованную у торгового центра машину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Насекомые облепили заднюю дверь авто и не собирались покидать понравившееся им место.

Прохожие были вынуждены обратиться в службу спасения. Специалисты связались с местным пчеловодом, который вскоре прибыл к месту происшествия. Чтобы собрать пчёл в контейнер потребовалось несколько часов.