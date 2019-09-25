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В Австралии пчёлы облепили припаркованное авто

25 сентября 2019 14:30
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Новости Австралии. В австралийском городе Аделаида возник переполох: рой пчёл атаковал припаркованную у торгового центра машину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Австралии пчёлы облепили припаркованное авто -1

Насекомые облепили заднюю дверь авто и не собирались покидать понравившееся им место.

В Австралии пчёлы облепили припаркованное авто -4

В Австралии пчёлы облепили припаркованное авто -6

Прохожие были вынуждены обратиться в службу спасения. Специалисты связались с местным пчеловодом, который вскоре прибыл к месту происшествия. Чтобы собрать пчёл в контейнер потребовалось несколько часов.

В Австралии пчёлы облепили припаркованное авто -9

# Пчеловодство # Фотофакт

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