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Работа Палаты общин возобновится в Вестминстере

25 сентября 2019 14:28
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Новости Великобритании. Работа Палаты общин возобновится в Вестминстере после того, как верховный суд Великобритании признал незаконной приостановку деятельности парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работа Палаты общин возобновится в Вестминстере-1

После вынесения вердикта Борис Джонсон, который находился на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, прервал свой визит и отправился в Лондон.

Работа Палаты общин возобновится в Вестминстере-4

Ему придётся ответить на многочисленные вопросы депутатов, а именно: что премьер уже сделал для достижения нового соглашения с Брюсселем по Brexit, и какие шаги он намерен предпринять. Парламентарии обвиняют главу кабинета в том, что он, объявляя перерыв в работе Палаты общин, якобы пытался не дать депутатам скорректировать взятый правительством курс на жесткий выход страны из ЕС.

# Международная политика # Фотофакт

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