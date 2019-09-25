Работа Палаты общин возобновится в Вестминстере

Ему придётся ответить на многочисленные вопросы депутатов, а именно: что премьер уже сделал для достижения нового соглашения с Брюсселем по Brexit, и какие шаги он намерен предпринять. Парламентарии обвиняют главу кабинета в том, что он, объявляя перерыв в работе Палаты общин, якобы пытался не дать депутатам скорректировать взятый правительством курс на жесткий выход страны из ЕС.