Новости Великобритании. Работа Палаты общин возобновится в Вестминстере после того, как верховный суд Великобритании признал незаконной приостановку деятельности парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Работа Палаты общин возобновится в Вестминстере после того, как верховный суд Великобритании признал незаконной приостановку деятельности парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После вынесения вердикта Борис Джонсон, который находился на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, прервал свой визит и отправился в Лондон.
Ему придётся ответить на многочисленные вопросы депутатов, а именно: что премьер уже сделал для достижения нового соглашения с Брюсселем по Brexit, и какие шаги он намерен предпринять. Парламентарии обвиняют главу кабинета в том, что он, объявляя перерыв в работе Палаты общин, якобы пытался не дать депутатам скорректировать взятый правительством курс на жесткий выход страны из ЕС.