Прямой эфир

Самый большой детёныш панды родился в Китае. Фотографии малышки

09 июня 2020 15:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. В Китайской провинции Сычуань родился самый тяжелый детеныш большой панды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самый большой детёныш панды родился в Китае. Фотографии малышки-1

Самый большой детёныш панды родился в Китае. Фотографии малышки-3

Малышка весом 219 граммов появилась на свет на исследовательской базе в городе Чэнду. Она здорова и чувствует себя хорошо. Практически сразу детеныш продемонстрировал свой отменный аппетит, выпив гораздо больше молока, чем другие новорожденные бамбуковые мишки.

Самый большой детёныш панды родился в Китае. Фотографии малышки-6

Самый большой детёныш панды родился в Китае. Фотографии малышки-8

В 2020 году в этом центре по разведению панд появились на свет пять малышей – три мальчика и две девочки.

# Зоопарк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Из-за карантина Бельгия потеряла около 47 миллиардов евро
09 июня 2020 15:28

Из-за карантина Бельгия потеряла около 47 миллиардов евро

Успешные испытания вакцины против коронавируса прошли на Кубе
09 июня 2020 13:38

Успешные испытания вакцины против коронавируса прошли на Кубе

В Австрии не будут продавать авиабилеты дешевле 40 евро
09 июня 2020 13:19

В Австрии не будут продавать авиабилеты дешевле 40 евро