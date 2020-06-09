Самый большой детёныш панды родился в Китае. Фотографии малышки

Новости Китая. В Китайской провинции Сычуань родился самый тяжелый детеныш большой панды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Малышка весом 219 граммов появилась на свет на исследовательской базе в городе Чэнду. Она здорова и чувствует себя хорошо. Практически сразу детеныш продемонстрировал свой отменный аппетит, выпив гораздо больше молока, чем другие новорожденные бамбуковые мишки.