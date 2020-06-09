Успешные испытания вакцины против коронавируса прошли на Кубе

Новости Кубы. Куба успешно испытала вакцину, которая может помочь в борьбе с COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изначально препарат был разработан для лечения аутоиммунных заболеваний. Однако после ряда исследований выяснилось, что он способен помочь и пациентам с коронавирусом. Вакцина может останавливать процессы воспаления легких. После ее применения клинические симптомы у большинства пациентов, находящихся в критическом состоянии, полностью изменились.