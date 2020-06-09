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Успешные испытания вакцины против коронавируса прошли на Кубе

09 июня 2020 13:38
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Новости Кубы. Куба успешно испытала вакцину, которая может помочь в борьбе с COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Успешные испытания вакцины против коронавируса прошли на Кубе-1

Изначально препарат был разработан для лечения аутоиммунных заболеваний. Однако после ряда исследований выяснилось, что он способен помочь и пациентам с коронавирусом. Вакцина может останавливать процессы воспаления легких. После ее применения клинические симптомы у большинства пациентов, находящихся в критическом состоянии, полностью изменились.

Успешные испытания вакцины против коронавируса прошли на Кубе-4

Сейчас этот препарат используют в отделениях интенсивной терапии всех больниц острова.

# Коронавирус # Фотофакт

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