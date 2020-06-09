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Из-за карантина Бельгия потеряла около 47 миллиардов евро

09 июня 2020 15:28
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Новости Бельгии. Последствия карантина ощутила на себе Бельгия: из-за ограничительных мер, введенных на фоне пандемии коронавируса, страна потеряла 47 миллиардов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за карантина Бельгия потеряла около 47 миллиардов евро-1

Экономике государства прогнозируют несколько лет потерянного роста. По предварительным подсчетам, ВВП страны в 2020 году снизится на 9 %. Влияние кризиса в виде безработицы и спада торговли будут ощущать здесь еще долгое время.

Из-за карантина Бельгия потеряла около 47 миллиардов евро-4

Центральный банк отмечает, что эта точка кризиса еще самая легкая. Труднее всего будет, когда придет время экономить.

# Коронавирус # Фотофакт

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