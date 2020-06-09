В Австрии не будут продавать авиабилеты дешевле 40 евро

Новости Австрии. Соответствующее решение приняло правительство страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Австрии. Соответствующее решение приняло правительство страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Таким образом власти намерены бороться с загрязнением окружающей среды, а также с так называемым демпингом со стороны авиакомпаний – то есть продажей товаров ниже рыночных цен. Согласно новым правилам, пассажиры также должны будут платить налог за перелеты на расстояния меньше 350 километров.
Короткие полеты в стране продолжительностью до трех часов и вовсе вскоре могут отменить, если существует альтернативный быстрый маршрут поездом.