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В Австрии не будут продавать авиабилеты дешевле 40 евро

09 июня 2020 13:19
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Новости Австрии. Соответствующее решение приняло правительство страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австрии не будут продавать авиабилеты дешевле 40 евро-1

Таким образом власти намерены бороться с загрязнением окружающей среды, а также с так называемым демпингом со стороны авиакомпаний – то есть продажей товаров ниже рыночных цен. Согласно новым правилам, пассажиры также должны будут платить налог за перелеты на расстояния меньше 350 километров.

В Австрии не будут продавать авиабилеты дешевле 40 евро-4

Короткие полеты в стране продолжительностью до трех часов и вовсе вскоре могут отменить, если существует альтернативный быстрый маршрут поездом.

# Авиасообщение # Фотофакт

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