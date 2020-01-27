Прямой эфир

Самолёт, который разбился в Афганистане, мог принадлежать ВВС США

27 января 2020 16:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Афганистана. Разбившийся в Афганистане самолет не был пассажирским. Он мог принадлежать ВВС США. Об этом свидетельствуют опознавательные знаки на правом двигателе лайнера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самолёт, который разбился в Афганистане, мог принадлежать ВВС США-1

По данным местного телеканала, ответственность за крушение взяли на себя боевики движения «Талибан», – именно на подконтрольной талибам территории и произошло ЧП.

Самолёт, который разбился в Афганистане, мог принадлежать ВВС США-4

В Афганистане разбился самолёт. На борту могло быть 83 человека

Официального подтверждения того, что самолет принадлежит американским ВВС, пока нет. Информация о числе находившихся на борту также разная: некоторые сообщают о 15 пассажирах, другие о 110. Вооруженные силы США начали расследование инцидента.

Самолёт, который разбился в Афганистане, мог принадлежать ВВС США-7

# Авиакатастрофа # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
75-летие освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Делегации более 50 стран прибыли в Освенцим
27 января 2020 14:41

75-летие освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Делегации более 50 стран прибыли в Освенцим

Триумфатором «Грэмми» стала Билли Айлиш. Она победила в четырёх главных номинациях
27 января 2020 14:25

Триумфатором «Грэмми» стала Билли Айлиш. Она победила в четырёх главных номинациях

Через сутки после землетрясения в Турции из-под завалов спасли женщину и её двухлетнюю дочь
27 января 2020 14:06

Через сутки после землетрясения в Турции из-под завалов спасли женщину и её двухлетнюю дочь