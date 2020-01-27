Самолёт, который разбился в Афганистане, мог принадлежать ВВС США

Новости Афганистана. Разбившийся в Афганистане самолет не был пассажирским. Он мог принадлежать ВВС США. Об этом свидетельствуют опознавательные знаки на правом двигателе лайнера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным местного телеканала, ответственность за крушение взяли на себя боевики движения «Талибан», – именно на подконтрольной талибам территории и произошло ЧП.