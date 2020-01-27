75-летие освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Делегации более 50 стран прибыли в Освенцим

Новости мира. Официальные мероприятия, посвященные 75-летней годовщине освобождения немецкого концлагеря Аушвиц-Биркенау, начались в польском Освенциме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь на них представляет заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко. Венки к «стене смерти», где пытали и расстреливали заключенных, возложили руководство Польши и бывшие узники концлагеря. Для участия в памятной церемонии в Освенцим прибыли делегации более 50 стран, около 30 из которых возглавляют президенты, премьер-министры и монархи.