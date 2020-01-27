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75-летие освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Делегации более 50 стран прибыли в Освенцим

27 января 2020 14:41
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Новости мира. Официальные мероприятия, посвященные 75-летней годовщине освобождения немецкого концлагеря Аушвиц-Биркенау, начались в польском Освенциме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

75-летие освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Делегации более 50 стран прибыли в Освенцим-1

Беларусь на них представляет заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко. Венки к «стене смерти», где пытали и расстреливали заключенных, возложили руководство Польши и бывшие узники концлагеря. Для участия в памятной церемонии в Освенцим прибыли делегации более 50 стран, около 30 из которых возглавляют президенты, премьер-министры и монархи.

75-летие освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Делегации более 50 стран прибыли в Освенцим-4

Аушвиц-Биркенау – крупнейший нацистский лагерь уничтожения. В период с 1941 по 1945 год здесь погибло около полутора миллионов человек. 27 января 1945 года концлагерь был освобожден советскими войсками. ООН установила эту дату Международным днем памяти жертв Холокоста. Созданный на территории лагеря музей включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

75-летие освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Делегации более 50 стран прибыли в Освенцим-7

# Вторая мировая война # Анатолий Исаченко # Фотофакт

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