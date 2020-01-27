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Через сутки после землетрясения в Турции из-под завалов спасли женщину и её двухлетнюю дочь

27 января 2020 14:06
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Новости Турции. Через сутки после землетрясения в Турции из-под завалов спасли женщину с ребенком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Через сутки после землетрясения в Турции из-под завалов спасли женщину и её двухлетнюю дочь-1

В первую очередь специалисты освободили и передали медикам двухлетнюю девочку. Еще около 4 часов понадобилось, чтобы доставить на поверхность ее мать. Сейчас обе они находятся под присмотром врачей.

Через сутки после землетрясения в Турции из-под завалов спасли женщину и её двухлетнюю дочь-4

В провинции Элязыг, на востоке страны, продолжаются поисково-спасательные работы. К этому моменту число жертв природного катаклизма увеличилось почти до 40. Более сотни человек находятся в больницах, а число пострадавших превышает полторы тысячи.

Через сутки после землетрясения в Турции из-под завалов спасли женщину и её двухлетнюю дочь-7

# Землетрясение в Турции # Фотофакт

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