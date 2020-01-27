Через сутки после землетрясения в Турции из-под завалов спасли женщину и её двухлетнюю дочь

Новости Турции. Через сутки после землетрясения в Турции из-под завалов спасли женщину с ребенком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Турции. Через сутки после землетрясения в Турции из-под завалов спасли женщину с ребенком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В первую очередь специалисты освободили и передали медикам двухлетнюю девочку. Еще около 4 часов понадобилось, чтобы доставить на поверхность ее мать. Сейчас обе они находятся под присмотром врачей.
В провинции Элязыг, на востоке страны, продолжаются поисково-спасательные работы. К этому моменту число жертв природного катаклизма увеличилось почти до 40. Более сотни человек находятся в больницах, а число пострадавших превышает полторы тысячи.