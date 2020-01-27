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Триумфатором «Грэмми» стала Билли Айлиш. Она победила в четырёх главных номинациях

27 января 2020 14:25
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Новости США. 62-ая церемония вручения самой давней и престижной музыкальной премии мира «Грэмми» состоялась в американском Лос-Анджелесе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Триумфатором «Грэмми» стала Билли Айлиш. Она победила в четырёх главных номинациях-1

Победу сразу в четырех номинациях одержала певица Билли Айлиш. Ее композиция «Bad Guy» стала «Лучшей песней года» и «Лучшей записью». Юная артистка также получила премию как «Лучший новый исполнитель» и завоевала статуэтку в категории «Лучший альбом».

Триумфатором «Грэмми» стала Билли Айлиш. Она победила в четырёх главных номинациях-4

Престижную награду «За музыкальные достижения всей жизни» получил Игги Поп – это его первая за 60-летнюю карьеру статуэтка. «Грэмми» в номинации «Лучший альбом разговорного жанра» за книгу «Моя история», которая была издана в аудиоформате, удостоилась Мишель Обама.

Триумфатором «Грэмми» стала Билли Айлиш. Она победила в четырёх главных номинациях-7

Премия «Грэмми» вручается в 84 номинациях с 1958 года.

# Конкурс # Билли Айлиш # Фотофакт

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