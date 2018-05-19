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Самолёт Boeing 737 авиакомпании «Победа», выполняя рейс в Астрахань, вернулся во Внуково из-за отказа работы двигателя

19 мая 2018 12:13
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Новости России. Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании «Победа» вернулся в аэропорт Внуково из-за отказа раюоты двигателя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Самолёт Boeing 737 авиакомпании «Победа», выполняя рейс в Астрахань, вернулся во Внуково из-за отказа работы двигателя -1

Борт выполнял рейс в Астрахань. Над Волгоградской областью командир корабля принял решение развернуться. Сообщается, что пассажиры улетят резервным бортом. Информации о пострадавших нет.

Самолёт Boeing 737 авиакомпании «Победа», выполняя рейс в Астрахань, вернулся во Внуково из-за отказа работы двигателя -3

# Самолет # Фотофакт

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