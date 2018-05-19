Самолёт Boeing 737 авиакомпании «Победа», выполняя рейс в Астрахань, вернулся во Внуково из-за отказа работы двигателя

Новости России. Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании «Победа» вернулся в аэропорт Внуково из-за отказа раюоты двигателя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борт выполнял рейс в Астрахань. Над Волгоградской областью командир корабля принял решение развернуться. Сообщается, что пассажиры улетят резервным бортом. Информации о пострадавших нет.