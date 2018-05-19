Новости России. 18 мая на 47 году жизни скончался создатель «стишков-пирожков» Владислав Кунгуров.
«Друзья, сегодня ушёл из жизни Владислав Кунгуров – человек, который придумал пирожки», – сообщалось в пятницу на странице сообщества «Пирожки» в Twitter.
Причина смерти не называется.
Один из первых пирожков Кунгурова был о еде.
«а вот ещё весёлый случай
вчера пролил я молоко
а пил его я на балконе
внизу стоял сосед в очках».
Пирожок — малый поэтический жанр, зародившийся в 2003 году. Он представляет собой четверостишие без рифмы, которое пишется четырёхстопным ямбом, нередко со странным завершением. Прописные буквы и знаки препинания обычно не используются. Широкую популярность «пирожки» получили в интернете.
«и вот я мёртв и мне открыты
пути которых я не знал
и светофоры синим светом
горят невидимы живым», – написал Кунгуров в 2013 году.
В социальных сетях почтили память Владислава Кунгурова прощальными «пирожками».
«По злой иронии Вселенной
Влад отправляется домой.
Он пирожки себе придумал
А есть их будем без него», – написал пользователь китайский мишка.
«ушёл оставив за собою
нам в интернетах пирожки
сидит теперь там и смеётся
а нам всё это разгребать», – написал пользователь макатун.