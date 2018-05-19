Новости России. 18 мая на 47 году жизни скончался создатель «стишков-пирожков» Владислав Кунгуров.

«Друзья, сегодня ушёл из жизни Владислав Кунгуров – человек, который придумал пирожки», – сообщалось в пятницу на странице сообщества «Пирожки» в Twitter.

Причина смерти не называется.

Один из первых пирожков Кунгурова был о еде.

«а вот ещё весёлый случай

вчера пролил я молоко

а пил его я на балконе

внизу стоял сосед в очках».

Пирожок — малый поэтический жанр, зародившийся в 2003 году. Он представляет собой четверостишие без рифмы, которое пишется четырёхстопным ямбом, нередко со странным завершением. Прописные буквы и знаки препинания обычно не используются. Широкую популярность «пирожки» получили в интернете.

«и вот я мёртв и мне открыты

пути которых я не знал

и светофоры синим светом

горят невидимы живым», – написал Кунгуров в 2013 году.

В социальных сетях почтили память Владислава Кунгурова прощальными «пирожками».

«По злой иронии Вселенной

Влад отправляется домой.

Он пирожки себе придумал

А есть их будем без него», – написал пользователь китайский мишка.

«ушёл оставив за собою

нам в интернетах пирожки

сидит теперь там и смеётся

а нам всё это разгребать», – написал пользователь макатун.