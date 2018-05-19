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На 47 году жизни скончался создатель «стишков-пирожков»

19 мая 2018 10:23
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Новости России. 18 мая на 47 году жизни скончался создатель «стишков-пирожков» Владислав Кунгуров.  

«Друзья, сегодня ушёл из жизни Владислав Кунгуров – человек, который придумал пирожки», – сообщалось в пятницу на странице сообщества «Пирожки» в Twitter.  

Причина смерти не называется.  

Один из первых пирожков Кунгурова был о еде.  

«а вот ещё весёлый случай  

вчера пролил я молоко  

а пил его я на балконе  

внизу стоял сосед в очках».  

Пирожок — малый поэтический жанр, зародившийся в 2003 году. Он представляет собой четверостишие без рифмы, которое пишется четырёхстопным ямбом, нередко со странным завершением. Прописные буквы и знаки препинания обычно не используются. Широкую популярность «пирожки» получили в интернете.  

«и вот я мёртв и мне открыты  

пути которых я не знал  

и светофоры синим светом  

горят невидимы живым», – написал Кунгуров в 2013 году.  

В социальных сетях почтили память Владислава Кунгурова прощальными «пирожками».  

«По злой иронии Вселенной  

Влад отправляется домой.  

Он пирожки себе придумал  

А есть их будем без него», – написал пользователь китайский мишка.  

«ушёл оставив за собою  

нам в интернетах пирожки  

сидит теперь там и смеётся  

а нам всё это разгребать», – написал пользователь макатун.  

# Некролог # Владислав Кунгуров

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