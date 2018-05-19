Александр Лукашенко направил соболезнования народу Кубы

Новости Кубы. И начнем с подробностей трагедии на Кубе, где потерпел крушение пассажирский самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

По последней информации двое выживших пассажиров находятся в критическом состоянии. Накануне еще два человека, которых обнаружили на месте ЧП живыми, скончались. Boeing 737 совершал внутренний рейс. Самолет упал через минуту после взлета из международного аэропорта Гаваны.

Всего на борту лайнера находились более 100 человек. В том числе пятеро детей. По последней информации белорусов среди жертв авиакатастрофы нет. В адрес руководства Кубы соболезнования направил глава белорусского государства: «В Республике Беларусь с глубокой болью и скорбью восприняли известие о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета близ международного аэропорта Гаваны. От имени белорусского народа и от себя лично выражаю искренние соболезнования и передаю слова поддержки родным и близким погибших, а также желаю скорейшего выздоровления пострадавшим».