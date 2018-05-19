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Он летел низко, словно не мог набрать высоту: очевидцы рассказали подробности авиакатастрофы на Кубе

19 мая 2018 11:59
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Новости Кубы. На Кубе сегодня объявлен траур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он летел низко, словно не мог набрать высоту: очевидцы рассказали подробности авиакатастрофы на Кубе -1

Эти кадры были сделаны в первые секунды после трагедии. Посетители и сотрудники аэропорта имени Хосе Марти с ужасом смотрят на пламя и гигантский столб дыма, поднимающийся всего в нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы.

Он летел низко, словно не мог набрать высоту: очевидцы рассказали подробности авиакатастрофы на Кубе -4

В полдень по местному времени лайнер вылетел из столичного аэропорта на востоке страны. Спустя минуты стало известно, что Boeing упал и разбился в сельской местности недалеко от пригорода Гаваны.

Он летел низко, словно не мог набрать высоту: очевидцы рассказали подробности авиакатастрофы на Кубе -7

Он летел низко, словно не мог набрать высоту: очевидцы рассказали подробности авиакатастрофы на Кубе -9

Очевидцы рассказали, что сразу после взлета самолет развернулся в сторону аэропорта и будто бы стал заходить на посадку, но врезался в опору линии электропередачи. Ни один из жилых домов при этом не пострадал.

Он летел низко, словно не мог набрать высоту: очевидцы рассказали подробности авиакатастрофы на Кубе -12

Он летел низко, словно не мог набрать высоту: очевидцы рассказали подробности авиакатастрофы на Кубе -14

Он летел низко, словно не мог набрать высоту: очевидцы рассказали подробности авиакатастрофы на Кубе -16

Очевидец:
Он летел низко, словно не мог набрать высоту. Потом стал поворачивать обратно. И в этот момент крылом задел провода и сразу рухнул на землю.

Он летел низко, словно не мог набрать высоту: очевидцы рассказали подробности авиакатастрофы на Кубе -18

На борту самолета находились 104 пассажира, среди них – пятеро детей, и экипаж из шести человек. Выжить удалось только четверым. Однако впоследствии двое скончались в больнице. Еще две женщины – с ожогами и переломами – остаются в крайне тяжелом состоянии.

Он летел низко, словно не мог набрать высоту: очевидцы рассказали подробности авиакатастрофы на Кубе -21

Он летел низко, словно не мог набрать высоту: очевидцы рассказали подробности авиакатастрофы на Кубе -23

По последним данным, белорусов среди жертв авиакатастрофы нет. Поисковые работы в районе падения, несмотря на наступление темноты, не прекращались. На этот момент наиболее вероятной причиной аварии считается техническая неисправность. Ничего более конкретного кубинские власти сообщить пока не могут – «черные ящики» до сих пор не найдены. В связи с трагедией на Кубе объявлен двухдневный траур.

Он летел низко, словно не мог набрать высоту: очевидцы рассказали подробности авиакатастрофы на Кубе -26

Он летел низко, словно не мог набрать высоту: очевидцы рассказали подробности авиакатастрофы на Кубе -28

Он летел низко, словно не мог набрать высоту: очевидцы рассказали подробности авиакатастрофы на Кубе -30

Он летел низко, словно не мог набрать высоту: очевидцы рассказали подробности авиакатастрофы на Кубе -32

Он летел низко, словно не мог набрать высоту: очевидцы рассказали подробности авиакатастрофы на Кубе -34

Он летел низко, словно не мог набрать высоту: очевидцы рассказали подробности авиакатастрофы на Кубе -36

# Крушение # Фотофакт

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