Он летел низко, словно не мог набрать высоту: очевидцы рассказали подробности авиакатастрофы на Кубе

Новости Кубы. На Кубе сегодня объявлен траур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти кадры были сделаны в первые секунды после трагедии. Посетители и сотрудники аэропорта имени Хосе Марти с ужасом смотрят на пламя и гигантский столб дыма, поднимающийся всего в нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы.

В полдень по местному времени лайнер вылетел из столичного аэропорта на востоке страны. Спустя минуты стало известно, что Boeing упал и разбился в сельской местности недалеко от пригорода Гаваны.

Очевидцы рассказали, что сразу после взлета самолет развернулся в сторону аэропорта и будто бы стал заходить на посадку, но врезался в опору линии электропередачи. Ни один из жилых домов при этом не пострадал.

Очевидец:

Он летел низко, словно не мог набрать высоту. Потом стал поворачивать обратно. И в этот момент крылом задел провода и сразу рухнул на землю.

На борту самолета находились 104 пассажира, среди них – пятеро детей, и экипаж из шести человек. Выжить удалось только четверым. Однако впоследствии двое скончались в больнице. Еще две женщины – с ожогами и переломами – остаются в крайне тяжелом состоянии.