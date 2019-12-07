Самое важное открытие. На юге Мексики нашли месторождение нефти

Генеральный директор государственной нефтяной корпорации уже оповестил о находке президента страны. Месторождение было найдено на суше в штате Табаско. Объемы нефтяных запасов оцениваются в 500 миллионов баррелей.

В нефтегазовой компании назвали это открытие самым важным из всех, которые были сделаны на юге страны с 1987 года. Ранее президент Мексики не раз заявлял, что намерен уделять особое внимание развитию нефтедобывающей отрасли страны.