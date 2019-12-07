В Москве машина протаранила станцию метро «Окружная»: погибли три человека

Новости России. В Москве автомобиль врезался в вестибюль станции метро: погибли два пешехода и водитель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще два человека получили травмы. Инцидент произошел на севере российской столицы в районе Локомотивного проезда.

Машина резко вылетела с дороги и протаранила станцию «Окружная» Московского центрального кольца. На месте ДТП работают сотрудники полиции.