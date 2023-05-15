Минобороны РФ: российская ПВО впервые сбила крылатую ракету Storm Shadow

Российские ПВО сбили крылатую ракету Storm Shadow, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Российские ПВО сбили крылатую ракету Storm Shadow, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Ракета Storm Shadow. Фото: Pinterest
По информации ведомства, за минувшие сутки было уничтожено семь противорадиолокационных ракет HARM, крылатая ракета большой дальности Storm Shadow, а также десять реактивных систем залпового огня HIMARS. Кроме того, за прошедшие сутки российскими военными был сбит 21 украинский беспилотный летательный аппарат на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.
На предыдущей неделе появилась новость о том, что Британия поставила в Украину партию ракет Storm Shadow. По сведениям телеканала CNN, Лондон получил от Киева обещания, что эти ракеты будут задействованы исключительно на территории Украины. В последовавшие дни украинские Вооруженные силы осуществили ряд ударов по Луганску с использованием этих ракет.
Этим утром бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил о третьем ракетном ударе по Луганску. Взрывы произошли в районе бывшего авиационного училища штурманов.