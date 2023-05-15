Минобороны РФ: российская ПВО впервые сбила крылатую ракету Storm Shadow

По информации ведомства, за минувшие сутки было уничтожено семь противорадиолокационных ракет HARM, крылатая ракета большой дальности Storm Shadow, а также десять реактивных систем залпового огня HIMARS. Кроме того, за прошедшие сутки российскими военными был сбит 21 украинский беспилотный летательный аппарат на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

На предыдущей неделе появилась новость о том, что Британия поставила в Украину партию ракет Storm Shadow. По сведениям телеканала CNN, Лондон получил от Киева обещания, что эти ракеты будут задействованы исключительно на территории Украины. В последовавшие дни украинские Вооруженные силы осуществили ряд ударов по Луганску с использованием этих ракет.

Этим утром бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил о третьем ракетном ударе по Луганску. Взрывы произошли в районе бывшего авиационного училища штурманов.