Морские чудовища и целые цитадели из песка. Фестиваль скульптур стартовал в Египте

Новости Египта. От морских чудовищ до цитаделей: произведения искусства из песка появились на пляже в Александрии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Египте стартовал фестиваль скульптур. 13 художников и студентов в качестве холста для создания работ выбрали пляж Аль-Сарай. По задумке организаторов, фестиваль должен ознаменовать начало туристического сезона и привлечь внимание потенциальных гостей.

Ясмин Реда, профессор изобразительных искусств:

Мы познакомились с новыми людьми, подружились. Это новый опыт, и мы надеемся, что в будущем фестиваль станет хорошей традицией.