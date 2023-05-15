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Самый большой торт в мире создала жительница Индии. Он весит 200 кг

15 мая 2023 12:30
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Новости Индии. Жительница Индии Прачи Дхабал Деб побила собственный рекорд. Она создала самый большой в мире торт, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Достижение уже официально зарегистрировано. А вдохновением для автора стали индийские дворцы. Башни, балконы и изящные украшения на окнах буквально скопированы с настоящих архитектурных творений.  

Самый большой торт в мире создала жительница Индии. Он весит 200 кг-1

Прачи Дхабал Деб, художница:
Я хотела создать что-то величественное. И вот теперь смотрю и узнаю в этом дворце множество других памятников архитектуры.  

Самый большой торт в мире создала жительница Индии. Он весит 200 кг-4

Длина торта – три метра. Высота – почти полтора. А весит дворец 200 килограммов. Предыдущий рекорд Прачи установила в 2022 году. Тогда она создала гигантский торт в виде Миланского собора.  

# Рекорды # Марина Кишкурно # Новости Индии # Фотофакт

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