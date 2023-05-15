Самый большой торт в мире создала жительница Индии. Он весит 200 кг

Новости Индии. Жительница Индии Прачи Дхабал Деб побила собственный рекорд. Она создала самый большой в мире торт, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Достижение уже официально зарегистрировано. А вдохновением для автора стали индийские дворцы. Башни, балконы и изящные украшения на окнах буквально скопированы с настоящих архитектурных творений.

Прачи Дхабал Деб, художница:

Я хотела создать что-то величественное. И вот теперь смотрю и узнаю в этом дворце множество других памятников архитектуры.