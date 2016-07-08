Правительство Колумбии призналось: они проиграли в борьбе с наркотиками

Новости Колумбии. Правительство Колумбии обнародовало доклад, в котором признает своё разграмное поражение в борьбе с наркопроизводством. В стране за прошлый год на 40% выросли площади, занятые под выращивание коки. Оценить рост объемов производимого кокаина сложнее, но он, очевидно, является пропорциональным.

Теперь Колумбия будет бесспорным лидером в этой области наркопроизводства, оставив далеко за спиной и Перу, и Боливию. Считается, что треть ВВП страны формируется за счёт выращивания коки и производства кокаина. Это никак не меньше 70 миллиардов долларов.

Правительству оказывается помощь международными структурами и, в особенности, Соединенными Штатами (которые являются главным потребителем колумбийского кокаина). Все усилия, очевидно, оказались тщетны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.