Тайвань содрогается от мощного шторма и террористических атак

Новости Тайваня. Мощный шторм обрушился на Тайвань. Скорость ветра здесь достигала 220 километров в час. В одном из прибрежных городов погибли два человека. Власти бросили все доступные ресурсы на предотвращение наводнение и схода горных лавин.

Вдобавок ко всему, на острове объявлен наивысочайший уровень террористический опасности. Вечером 7 июля, как раз в момент, когда буря наведалась на Тайвань, взрывное устройство сработало в одном из поездов, прибывшем в островную столицу Тайбей.

По счастью, никто не погиб, но 9 пассажиров были ранены. Преступника найти пока не удалось, и полиция просит граждан об оказании помощи. О любых подозрительных предметах или людях предлагается немедленно сообщать властям, сообщили в программе «Новости 24» на СТВ.