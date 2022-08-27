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В Европе продажи обогревателей в рекордную жару обогнали бассейны и пляжные зонтики

27 августа 2022 11:21
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Европейцы готовят сани летом. В ряде стран вырос спрос на обогреватели и электроодеяла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Европе продажи обогревателей в рекордную жару обогнали бассейны и пляжные зонтики-1

В рекордную жару их продажи обогнали даже бассейны и пляжные зонтики. Небывалый спрос связан с обещанным ростом цен на электроэнергию предстоящей зимой. Так, в Германии продали 600 тысяч обогревателей. А в Британии разлетелось в 13 раз больше одеял с подогревом, чем за весь 2021 год.

# Кризис в ЕС # Фотофакт

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