В Европе продажи обогревателей в рекордную жару обогнали бассейны и пляжные зонтики

В рекордную жару их продажи обогнали даже бассейны и пляжные зонтики. Небывалый спрос связан с обещанным ростом цен на электроэнергию предстоящей зимой. Так, в Германии продали 600 тысяч обогревателей. А в Британии разлетелось в 13 раз больше одеял с подогревом, чем за весь 2021 год.