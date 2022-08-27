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США потратит ещё 180 млн долларов на военную помощь Украине

27 августа 2022 11:23
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Рука помощи США вновь протянулась к Украине. Пентагон потратит более 180 миллионов долларов на военпомощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А именно на закупку зенитных комплексов «земля-воздух» для Киева.

США потратит ещё 180 млн долларов на военную помощь Украине-1

Их будут производить в штате Массачусетс и закончить планируют к концу августа 2024 года. Напомним, при президенте Байдене Белый дом поставил Украине вооружение, боеприпасы и военное оборудование на общую сумму более 10 миллиардов долларов.

# Международная политика # Джо Байден # Фотофакт

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