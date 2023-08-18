Bild: ВС Украины стремительно теряют западную технику

Украинские военные потеряли не менее 31 БТР, в том числе 23 единицы с противоминной защитой из стран НАТО. Об этом сообщает издание Bild, передает РИА Новости.

Эти утраты стали следствием боев за одно село. В российской армии понимают, что Украина сталкивается с проблемами при восполнении и починке техники. Москва исчерпывает силы своего противника. Вопрос о том, удастся ли Киеву возместить растущие потери, остается открытым, говорится в публикации.

С 4 июня стартовало обещанное Киевом контрнаступление на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. По информации Минобороны РФ, потери в них велики, и за это время ни на одном участке успеха ВСУ достигнуто не было.