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Наводнения в Китае и Йемене: ливни привели к оползням, затоплениям и десяткам жертв

12 августа 2022 18:43
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19 человек погибли при сильных наводнениях в Йемене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Непрекращающиеся дожди вызвали многочисленные оползни, которые разрушили или повредили множество домов, дорог и мостов.

Наводнения в Китае и Йемене: ливни привели к оползням, затоплениям и десяткам жертв-1

Грязевыми потоками уничтожены тысячи гектаров посевов. От непогоды пострадали и культурные памятники, которые внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Наводнения в Китае и Йемене: ливни привели к оползням, затоплениям и десяткам жертв-4

Страдает от наводнения и северный Китай. Там в некоторых районах за несколько часов выпало более 20 сантиметров осадков, что привело к стремительному разливу рек. Вода затопила дороги и смывала с них автомобили. Пять человек считаются пропавшими без вести. Синоптики обещают, что в ближайшие три дня дожди еще больше усилятся.

# Наводнение # Фотофакт

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