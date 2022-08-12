Наводнения в Китае и Йемене: ливни привели к оползням, затоплениям и десяткам жертв

19 человек погибли при сильных наводнениях в Йемене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Непрекращающиеся дожди вызвали многочисленные оползни, которые разрушили или повредили множество домов, дорог и мостов.

Страдает от наводнения и северный Китай. Там в некоторых районах за несколько часов выпало более 20 сантиметров осадков, что привело к стремительному разливу рек. Вода затопила дороги и смывала с них автомобили. Пять человек считаются пропавшими без вести. Синоптики обещают, что в ближайшие три дня дожди еще больше усилятся.