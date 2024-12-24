Лидеры западных стран продолжают увеличивать оборонные бюджеты, продвигая только личные интересы. Но такая озадаченность вопросами военного сектора привела к серьезным трудностям в других сферах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным источников, в Евросоюзе газовые хранилища опустошаются рекордными за три года темпами. По мнению экспертов, это вызвано холодной погодой, сокращением импорта, а также усилением конкуренции на рынке с азиатскими странами. Согласно оценкам, с сентября запасы газа снизились на 19 %, что значительно превышает показатели двух предыдущих лет. Сейчас Брюссель вынужден полагаться на свои стратегические резервы, чтобы компенсировать снижение закупок и удовлетворить растущий спрос.