Немецкий автоконцерн планирует сократить 35 тысяч сотрудников

Политический слом в европейском руководстве стал вовсе не разовой акцией, а превратился в закономерную тенденцию, которая теперь гуляет по странам континента. На фоне правительственного кризиса в Германии усиливается стагнация промышленности, что приводит как к закрытию крупнейших заводов, так и к увольнению тысяч рабочих, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, кризисные времена застали главную гордость немцев – автопром. Концерны начинают сворачивать свои производства в связи с ухудшением финансовой картины в стране. Так, одна из крупнейших национальных автокомпаний планирует сократить около 35 тысяч сотрудников. Совместно с этим производитель будет снижать обороты, сократив выпуск на 730 тысяч единиц в год. Однако плачевность ситуации пока не волнует Берлин. Чиновники ждут роспуска Бундестага и начала электоральной гонки.