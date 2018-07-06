В австралийском Квинсленде автомобили увязли в расплавившемся от жары асфальте: фотофакт

Новости Австралии. Около полусотни автомобилей попали в ловушку на трассе в австралийском Квинсленде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Колеса машин увязли в асфальте, который расплавился от жары.
Новости Австралии. Около полусотни автомобилей попали в ловушку на трассе в австралийском Квинсленде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Колеса машин увязли в асфальте, который расплавился от жары.
Самостоятельно выбраться с «тающей» дороги у жителей не получилось. Для этого пришлось использовать специальную технику.
По предварительным данным, инцидент произошел из-за некачественной укладки дорожного полотна. Владельцам пострадавших автомобилей пообещали выплатить компенсации.