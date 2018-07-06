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В австралийском Квинсленде автомобили увязли в расплавившемся от жары асфальте: фотофакт

06 июля 2018 12:11
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Новости Австралии. Около полусотни автомобилей попали в ловушку на трассе в австралийском Квинсленде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Колеса машин увязли в асфальте, который расплавился от жары.

В австралийском Квинсленде автомобили увязли в расплавившемся от жары асфальте: фотофакт-1

Самостоятельно выбраться с «тающей» дороги у жителей не получилось. Для этого пришлось использовать специальную технику.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за некачественной укладки дорожного полотна. Владельцам пострадавших автомобилей пообещали выплатить компенсации.

# Курьезы # Фотофакт

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