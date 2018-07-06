Президентские выборы в Мексике: кандидат от левых сил Лопес Обрадор набрал 51 % голосов

Новости Мексики. Официальные итоги президентских выборов объявлены в Мексике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Мексики. Официальные итоги президентских выборов объявлены в Мексике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лопес Обрадор – кандидат от левых сил – набирает чуть более 51 % голосов. Предпочтение ему отдали 30 миллионов избирателей. На втором месте, отстав на 31 %, оказался Рикардо Анайя.
Выборы в Мексике состоялись 1 июля. Явка составила более 63 %. Вновь избранный глава государства вступит в должность 1 декабря 2018 года и будет исполнять обязанности президента в течение 6 лет.