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Президентские выборы в Мексике: кандидат от левых сил Лопес Обрадор набрал 51 % голосов

06 июля 2018 12:04
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Новости Мексики. Официальные итоги президентских выборов объявлены в Мексике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президентские выборы в Мексике: кандидат от левых сил Лопес Обрадор набрал 51 % голосов-1

Президентские выборы в Мексике: кандидат от левых сил Лопес Обрадор набрал 51 % голосов-3

Лопес Обрадор – кандидат от левых сил – набирает чуть более 51 % голосов. Предпочтение ему отдали 30 миллионов избирателей. На втором месте, отстав на 31 %, оказался Рикардо Анайя.

Президентские выборы в Мексике: кандидат от левых сил Лопес Обрадор набрал 51 % голосов-6

Выборы в Мексике состоялись 1 июля. Явка составила более 63 %. Вновь избранный глава государства вступит в должность 1 декабря 2018 года и будет исполнять обязанности президента в течение 6 лет.

# Международная политика # Фотофакт

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