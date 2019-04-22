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«С надеждой проснулась». Как отреагировали украинцы на победу Зеленского на выборах

22 апреля 2019 17:14
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Новости Беларуси. Эта избирательная кампания в Украине проходила напряженно, и даже эксперты не брались предсказывать ее исход. Порошенко свое поражение уже признал.

Он заявил, что принимает решение украинцев, сделавших такой выбор, и поздравил своего оппонента с победой. Репортаж из Киева корреспондента Александра Добрияна.

«С надеждой проснулась». Как отреагировали украинцы на победу Зеленского на выборах-1

«С надеждой проснулась». Как отреагировали украинцы на победу Зеленского на выборах-3

Он ничего не обещал. Еще ничего не сделал. Кроме того, что победил на выборах. Американская мечта по-украински: простой парень из Кривого рога стал президентом крупной европейской страны. 73 % – такой поддержки не было ни у одного из пяти прежних президентов Украины. По сути, это первое публичное обещание уже не кандидата, а без пяти минут президента Украины.

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«С надеждой проснулась». Как отреагировали украинцы на победу Зеленского на выборах-6

«С надеждой проснулась». Как отреагировали украинцы на победу Зеленского на выборах-8


Этот факт практически сразу после оглашения результатов экзитполов признал его оппонент. Петр Порошенко лично позвонил и поздравил Владимира Зеленского, а позже заверил: для Украины он готов сделать еще многое. И даже подставить плечо избранному президенту.

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«С надеждой проснулась». Как отреагировали украинцы на победу Зеленского на выборах-11

«С надеждой проснулась». Как отреагировали украинцы на победу Зеленского на выборах-13

Взвешенное и цивилизованное поведение всех участников электорального процесса прошедшего в Украине получило высокую оценку международного сообщества. Все, кто наблюдал за этой яркой и необычной президентской гонкой, едины во мнении: Украина сегодня может быть примером стандартов демократии даже для западных стран.

«С надеждой проснулась». Как отреагировали украинцы на победу Зеленского на выборах-16

Ллойд Аксуорти, глава миссии наблюдения за выборами КАНАДЕМ (Канада):
Я должен отметить, что это были предельно справедливые выборы. Хочется отметить высокую организацию всех процессов.  В моей стране если кто-то выигрывает выборы с результатом в 55 %, мы считаем, что это потрясающая победа. У Зеленского – 73 %. Это впечатляет. И исходя из того, что мы здесь видели, скажу: этим результатам следует доверять. Это огромный мандат, который получил господин Зеленский от своих избирателей.

«С надеждой проснулась». Как отреагировали украинцы на победу Зеленского на выборах-19

Марат Башимов, международный наблюдатель за выборами президента Украины (Казахстан):
Могу однозначно сказать, что вот эти выборы соответствуют международным стандартам и европейским конвенциям в области прав человека. Демократично прошли. И надо признать, что в этой избирательной кампании нарушений было немного. На это обратила внимание и ЦИК. Она тоже констатировала, что старалась соответствовать международным стандартам. Это очень важно.

Центральная избирательная комиссия Украины тем временем продолжает обрабатывать данные голосования.

«С надеждой проснулась». Как отреагировали украинцы на победу Зеленского на выборах-22

«С надеждой проснулась». Как отреагировали украинцы на победу Зеленского на выборах-24

«С надеждой проснулась». Как отреагировали украинцы на победу Зеленского на выборах-26

Александр Добриян, СТВ:
Данные в Центральную избирательную комиссию Украины в этот раз поступали максимально оперативно. Такого в Украине еще не было. Это официальное заявление: на утро после дня голосования в ЦИКе оперировали данными более чем с 95 % избирательных участков. Официальные данные незначительно отличаются от опубликованных накануне данных экзитполов. Владимира Зеленского поддержали свыше 73 % избирателей, у Петра Порошенко – почти четверть голосов.

Окончательные результаты выборов в Украине объявят не позднее, чем через 10 дней, то есть еще до конца апреля. ЦИК должен удостовериться, что в судах нет нерассмотренных судебных производств, которые бы могли повлиять на результат голосования.

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Сами украинцы, похоже, полностью согласны с оценками их выбора.

«С надеждой проснулась». Как отреагировали украинцы на победу Зеленского на выборах-29

«С надеждой проснулась». Как отреагировали украинцы на победу Зеленского на выборах-31

С надеждой проснулась. Что всё у нас лучше будет. Наверное, многие так думают.

«С надеждой проснулась». Как отреагировали украинцы на победу Зеленского на выборах-34

Я думаю, что Украина выбрала то, что она заслуживает. На протяжении пяти лет посмотрим.

«С надеждой проснулась». Как отреагировали украинцы на победу Зеленского на выборах-37

Думаю, что Украина в ближайшее время будет в лидерах Европы.

«С надеждой проснулась». Как отреагировали украинцы на победу Зеленского на выборах-40

Знаете, это самые справедливые были выборы. Я доволен, что может будущее будет у нас прекрасным, если мы, весь наш украинский народ, поддержим его во всех начинаниях.

Уровень ожиданий у избирателей действительно очень высок. Сумеет ли Владимир Зеленский оправдать народные чаяния – покажет время. Пока ему только предстоит вступить в должность. Инаугурация избранного президента Украины должна состояться до 3 июня.

# Международная политика # Ллойд Аксуорти # Марат Башимов # Александр Добриян # Фотофакт

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