«С надеждой проснулась». Как отреагировали украинцы на победу Зеленского на выборах

Новости Беларуси. Эта избирательная кампания в Украине проходила напряженно, и даже эксперты не брались предсказывать ее исход. Порошенко свое поражение уже признал. Он заявил, что принимает решение украинцев, сделавших такой выбор, и поздравил своего оппонента с победой. Репортаж из Киева корреспондента Александра Добрияна.

Он ничего не обещал. Еще ничего не сделал. Кроме того, что победил на выборах. Американская мечта по-украински: простой парень из Кривого рога стал президентом крупной европейской страны. 73 % – такой поддержки не было ни у одного из пяти прежних президентов Украины. По сути, это первое публичное обещание уже не кандидата, а без пяти минут президента Украины. Александр Лукашенко поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины



Этот факт практически сразу после оглашения результатов экзитполов признал его оппонент. Петр Порошенко лично позвонил и поздравил Владимира Зеленского, а позже заверил: для Украины он готов сделать еще многое. И даже подставить плечо избранному президенту.

Взвешенное и цивилизованное поведение всех участников электорального процесса прошедшего в Украине получило высокую оценку международного сообщества. Все, кто наблюдал за этой яркой и необычной президентской гонкой, едины во мнении: Украина сегодня может быть примером стандартов демократии даже для западных стран.

Ллойд Аксуорти, глава миссии наблюдения за выборами КАНАДЕМ (Канада):

Я должен отметить, что это были предельно справедливые выборы. Хочется отметить высокую организацию всех процессов. В моей стране если кто-то выигрывает выборы с результатом в 55 %, мы считаем, что это потрясающая победа. У Зеленского – 73 %. Это впечатляет. И исходя из того, что мы здесь видели, скажу: этим результатам следует доверять. Это огромный мандат, который получил господин Зеленский от своих избирателей.

Марат Башимов, международный наблюдатель за выборами президента Украины (Казахстан):

Могу однозначно сказать, что вот эти выборы соответствуют международным стандартам и европейским конвенциям в области прав человека. Демократично прошли. И надо признать, что в этой избирательной кампании нарушений было немного. На это обратила внимание и ЦИК. Она тоже констатировала, что старалась соответствовать международным стандартам. Это очень важно. Центральная избирательная комиссия Украины тем временем продолжает обрабатывать данные голосования.

Александр Добриян, СТВ:

Данные в Центральную избирательную комиссию Украины в этот раз поступали максимально оперативно. Такого в Украине еще не было. Это официальное заявление: на утро после дня голосования в ЦИКе оперировали данными более чем с 95 % избирательных участков. Официальные данные незначительно отличаются от опубликованных накануне данных экзитполов. Владимира Зеленского поддержали свыше 73 % избирателей, у Петра Порошенко – почти четверть голосов. Окончательные результаты выборов в Украине объявят не позднее, чем через 10 дней, то есть еще до конца апреля. ЦИК должен удостовериться, что в судах нет нерассмотренных судебных производств, которые бы могли повлиять на результат голосования. ЦИК Украины: «Нам удалось сломать стереотип, что ЦИК – есть инструмент манипуляций и фальсификаций» Сами украинцы, похоже, полностью согласны с оценками их выбора.

С надеждой проснулась. Что всё у нас лучше будет. Наверное, многие так думают.

Я думаю, что Украина выбрала то, что она заслуживает. На протяжении пяти лет посмотрим.

Думаю, что Украина в ближайшее время будет в лидерах Европы.