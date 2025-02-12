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Название Бешенковичей пошло от слова «бешеный»? Разбираемся с историком

12 февраля 2025 14:01
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Край на двух берегах Западной Двины! Продолжаем гид в Бешенковичском районе в программе «Путевка BY». Созвездие храмов, волшебная природа, колоритные агроусадьбы. Здесь можно провести незабываемый уикенд. Стартуем с музея и, как на машине времени, возвращаемся к истокам. 

Анастасия Макеева, специальный корреспондент:
Такое название интересное – Бешенковичи. Какие есть версии? 

Название Бешенковичей пошло от слова «бешеный»? Разбираемся с историком-2

Станислав Леоненко, старший научный сотрудник Бешенковичского районного историко-краеведческого музея:
Формантович говорит, что это 100 % от человека, от фамилии, прозвища. То есть может быть в корне «бешеный», фамилия, очень темпераментный человек, какой-то владелец. А Ямчугова, такой топонимист, предлагает нам, что беша, бяша – пятый в семье, тюркское название. Наш населенный пункт был известен уже с середины XV века. Существует легенда, что Казимир IV в 1447 году построил в нашем населенном пункте Ильинский храм. 

Подробности смотрите в видео.

# История # Туризм # Анастасия Макеева

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