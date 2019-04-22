ЦИК Украины: «Нам удалось сломать стереотип, что ЦИК – есть инструмент манипуляций и фальсификаций»

Новости Украины. На президентских выборах в Украине после обработки 99% протоколов Владимир Зеленский набирает более 73% голосов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За Петра Порошенко проголосовали около 24 % избирателей. Эти результаты совпадают с данными Национального экзитпола, которые были озвучены ещё накануне.

Владимир Зеленский: «Обещаю: никогда не подведу вас всех»

Эта избирательная кампания в Украине проходила напряженно, и даже эксперты не брались предсказывать её исход. Порошенко своё поражение уже признал. По данным Центризбиркома, действующий глава государства смог обойти Зеленского только в одном регионе Украины – Львовской области и на зарубежных избирательных участках.