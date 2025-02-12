Второй этап репетиционного централизованного экзамена проходит в Беларуси

В Беларуси проходит второй этап репетиционного централизованного экзамена. Тестирование будет продолжаться до конца февраля, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В Беларуси проходит второй этап репетиционного централизованного экзамена. Тестирование будет продолжаться до конца февраля, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Школьники смогут сдать экзамены по одному или нескольким предметам. Список включает 15 учебных дисциплин. В Минской области организовано свыше 30 пунктов сдачи пробного экзамена. Один из них размещен в Мядельской школе № 1.
Сейчас 11-классники активно готовятся к выпускному экзамену и поступлению в вуз. Проходят факультативы по профильным предметам. Есть три группы: по физико-математическому, химико-биологическому и филологическому направлениям. Кроме того, в школе созданы классы аграрного и инженерного профиля.
Никита Бернякович, учащийся Мядельской средней школы № 1 имени Владимира Дубовки:
Я учусь в классе инженерной направленности, выбирал физику и математику, так как это предметы, которые понадобятся мне при поступлении. Сейчас я собираюсь поступать в БНТУ на специальность «Инженер-энергетик». Проводилось репетиционное тестирование. Я узнал больше, какие приблизительно будут задания, какие трудности будут или, наоборот, как заполнять бланки.
Анастасия Сергеенко, заместитель директора Мядельской средней школы № 1 имени Владимира Дубовки:
Чтобы учащиеся прочувствовали, как будет проходить централизованный экзамен, проводилась его репетиция. Наша школа является пунктом сдачи централизованного экзамена для Мядельского района. Учащиеся постоянно готовятся с учителями, проводятся стимулирующие занятия.
Третий и заключительный этап репетиционного централизованного экзамена состоится в марте-апреле. В Мядельском районе в этом году свыше 150 11-классников. Всего в Минской области централизованный экзамен планируют сдавать свыше 7 600 выпускников.