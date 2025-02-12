Второй этап репетиционного централизованного экзамена проходит в Беларуси

В Беларуси проходит второй этап репетиционного централизованного экзамена. Тестирование будет продолжаться до конца февраля, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Школьники смогут сдать экзамены по одному или нескольким предметам. Список включает 15 учебных дисциплин. В Минской области организовано свыше 30 пунктов сдачи пробного экзамена. Один из них размещен в Мядельской школе № 1.

Сейчас 11-классники активно готовятся к выпускному экзамену и поступлению в вуз. Проходят факультативы по профильным предметам. Есть три группы: по физико-математическому, химико-биологическому и филологическому направлениям. Кроме того, в школе созданы классы аграрного и инженерного профиля.