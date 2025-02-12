Какое событие из истории Бешенковичей вошло во все учебники и даже в «Войну и мир»? Рассказываем

Край на двух берегах Западной Двины! Продолжаем гид в Бешенковичском районе в программе «Путевка BY». Созвездие храмов, волшебная природа, колоритные агроусадьбы. Здесь можно провести незабываемый уикенд. Стартуем с музея и, как на машине времени, возвращаемся к истокам.

Станислав Леоненко, старший научный сотрудник Бешенковичского районного историко-краеведческого музея:

«В 1812 году через наш край прошла почти вся французская армия». Барклай-де-Толли ждал в Витебске Багратиона, и в течение двух дней, начиная от местечка Островно и до самого Витебска, русская армия арьергард сдерживала авангард французской армии. А от всех этих сражений у нас на полях до сих пор лежат вот такие артефакты – мушкетные пули, картечь, ядра артиллерийские и разрывные снаряды, гранаты.

– Кто победил в этом бою?

– Как заявил Коновницын, Наполеон хотел отобедать в Витебске, но не попал даже на ужин. Нужно было время, чтобы узнать, где находится Багратион, может ли он прийти в Витебск. Багратион сказал, что не могу – встречаемся в Смоленске. Продолжилось отступление.