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Какое событие из истории Бешенковичей вошло во все учебники и даже в «Войну и мир»? Рассказываем

12 февраля 2025 14:05
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Край на двух берегах Западной Двины! Продолжаем гид в Бешенковичском районе в программе «Путевка BY». Созвездие храмов, волшебная природа, колоритные агроусадьбы. Здесь можно провести незабываемый уикенд. Стартуем с музея и, как на машине времени, возвращаемся к истокам.

Анастасия Макеева, специальный корреспондент:
Были знаковые исторические события, которые остались даже в учебниках? 

Какое событие из истории Бешенковичей вошло во все учебники и даже в «Войну и мир»? Рассказываем-2

Станислав Леоненко, старший научный сотрудник Бешенковичского районного историко-краеведческого музея:
«В 1812 году через наш край прошла почти вся французская армия». Барклай-де-Толли ждал в Витебске Багратиона, и в течение двух дней, начиная от местечка Островно и до самого Витебска, русская армия арьергард сдерживала авангард французской армии. А от всех этих сражений у нас на полях до сих пор лежат вот такие артефакты – мушкетные пули, картечь, ядра артиллерийские и разрывные снаряды, гранаты.

Кто победил в этом бою?
– Как заявил Коновницын, Наполеон хотел отобедать в Витебске, но не попал даже на ужин. Нужно было время, чтобы узнать, где находится Багратион, может ли он прийти в Витебск. Багратион сказал, что не могу – встречаемся в Смоленске. Продолжилось отступление.

Какое событие из истории Бешенковичей вошло во все учебники и даже в «Войну и мир»? Рассказываем-4

Легендарное сражение, которое в будущем привело к победе русского оружия, описал даже Лев Толстой в романе-эпопее «Война и мир». 

Подробности смотрите в видео.

# Туризм # История # Анастасия Макеева

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