В Беларуси увеличат объёмы строительства арендного жилья

В Беларуси увеличат объемы строительства арендного жилья. Так, в центре агрогородка Грицкевичи Несвижского района возводится новый дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

4 однокомнатные квартиры будут предназначены для молодых специалистов. Они будут сданы с отделкой. Также благоустроят прилегающую территорию: появятся беседки, скамейки, обустроят газон. Сдача объекта – конец лета.

Елена Левшик, заместитель директора сельхозпредприятия «Грицкевичи»:

В обязательном порядке мы предоставим благоустроенное жилье, чтобы ребята оставались, чтобы был интерес здесь жить и дальше создавать семьи. Чтобы это стало второй малой родиной для них. Поэтому, конечно, все условия создаются. Что самое главное? Конечно, жилье, чтобы было хорошо, тепло, уютно, вода, газ.

Сегодня для молодых специалистов предусмотрены льготы. Привлекают достойной зарплатой, хорошими условиями и, конечно же, жильем.