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В Беларуси увеличат объёмы строительства арендного жилья

12 февраля 2025 14:32
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В Беларуси увеличат объемы строительства арендного жилья. Так, в центре агрогородка Грицкевичи Несвижского района возводится новый дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Беларуси увеличат объёмы строительства арендного жилья-2

4 однокомнатные квартиры будут предназначены для молодых специалистов. Они будут сданы с отделкой. Также благоустроят прилегающую территорию: появятся беседки, скамейки, обустроят газон. Сдача объекта – конец лета.

В Беларуси увеличат объёмы строительства арендного жилья-4

Елена Левшик, заместитель директора сельхозпредприятия «Грицкевичи»:
В обязательном порядке мы предоставим благоустроенное жилье, чтобы ребята оставались, чтобы был интерес здесь жить и дальше создавать семьи. Чтобы это стало второй малой родиной для них. Поэтому, конечно, все условия создаются. Что самое главное? Конечно, жилье, чтобы было хорошо, тепло, уютно, вода, газ. 

Сегодня для молодых специалистов предусмотрены льготы. Привлекают достойной зарплатой, хорошими условиями и, конечно же, жильем.

# Строительство # Государственная политика

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