С Национальным днём короля Бахрейна поздравил Александр Лукашенко

Новости Бахрейна. Национальный день отмечают в Бахрейне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это праздник государственной независимости и коронации первого монарха после её обретения.

Праздничные мероприятия, посвященные этим моментам в истории королевства, проходят в течение всего декабря и включают в себя множество событий, организуемых во всех частях страны. 16 декабря король традиционно проявляет щедрость и прощает нескольких заключенных.