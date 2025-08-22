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Трамп намерен отойти от переговоров Москвы и Киева – Guardian

22 августа 2025 06:38
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Трамп намерен отойти от переговоров Москвы и Киева – Guardian-0

Президент США Дональд Трамп рассматривает вариант дистанцироваться от переговоров Москвы и Киева, пишет РИА Новости со ссылкой на Guardian.

Источники издания сообщают, что согласно плану Трампа, такой ход подтолкнет РФ и Украину организовать встречу лидеров стран. Сам глава Белого дома не будет принимать пока в ней прямое участие.

В материале указывается, что Трамп информировал своих советников о намерении организовать трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским, когда пройдет двусторонний саммит.

Фото: Pinterest

# Дональд Трамп # Международная политика

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