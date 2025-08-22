В США во время полёта у пассажирского самолёта стало разваливаться крыло

В США произошел очередной авиаинцидент, который едва не закончился трагедией. У самолета, совершавшего рейс из Орландо в Остин, на высоте несколько тысяч метров вдруг начало разваливаться крыло, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В США произошел очередной авиаинцидент, который едва не закончился трагедией. У самолета, совершавшего рейс из Орландо в Остин, на высоте несколько тысяч метров вдруг начало разваливаться крыло, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Изумленные пассажиры увидели, как от него отвалились закрылки. В момент ЧП на борту лайнера находились около 100 человек. Только благодаря профессионализму экипажа самолет благополучно сел в аэропорту назначения. Жертв и пострадавших нет. Расследованием происшествия занимается Федеральное управление гражданской авиации.