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В США во время полёта у пассажирского самолёта стало разваливаться крыло

22 августа 2025 07:04
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В США произошел очередной авиаинцидент, который едва не закончился трагедией. У самолета, совершавшего рейс из Орландо в Остин, на высоте несколько тысяч метров вдруг начало разваливаться крыло, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США во время полёта у пассажирского самолёта стало разваливаться крыло-2

Изумленные пассажиры увидели, как от него отвалились закрылки. В момент ЧП на борту лайнера находились около 100 человек. Только благодаря профессионализму экипажа самолет благополучно сел в аэропорту назначения. Жертв и пострадавших нет. Расследованием происшествия занимается Федеральное управление гражданской авиации. 

# США

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