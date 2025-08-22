В США во время полёта у пассажирского самолёта стало разваливаться крыло

В США произошел очередной авиаинцидент, который едва не закончился трагедией. У самолета, совершавшего рейс из Орландо в Остин, на высоте несколько тысяч метров вдруг начало разваливаться крыло, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.